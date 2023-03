La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, junto a un grupo de concejales, presentaron una denuncia este jueves por presunto fraude al fisco ante un convenio cercano a los $1.000 millones entre Enel y la administración del ex alcalde Juan Carrasco.

¿Qué pasó?

Por medio de su cuenta de Instagram, la jefa comunal dio a conocer que acudió a tribunales -en el Centro de Justicia de Santiago- para interponer la acusación “por posible fraude al fisco de la administración anterior por un convenio que se realiza con Enel sin pasar por concejo”.

Según la jefa comunal, el pacto “es por cerca de $1.000 millones por trabajos que no tienen un respaldo de órdenes de compra”. En ese sentido, Bobadilla sostuvo que “es compleja la situación, pero pese a cada una de las amenazas que nos han llegado, les dije que vamos a estar comunicando todo y cada una de las irregularidades, porque no nos podemos quedar callados”.

“Le hemos dicho a todas las vecinas y vecinos que estamos trabajando desde la transparencia, pese a las constantes amenazas, a los mensajes que nos llegan, por descubrir todas estas irregularidades. Vecinas y vecinos, este daño no me lo causan a mí, se lo causan a ustedes porque se meten la mano en el bolsillo de cada uno de nosotros”, indicó.

“Hoy día vinimos junto a las concejalas y concejales que están comprometidos con la transparencia. Ustedes van a ver quiénes son los que realmente le importa la probidad, los que realmente respaldan a las vecinas y vecinos de Quilicura. Por eso estamos acá, para que la justicia investigue este posible fraude al fisco”, añadió.

En concreto, la alcaldesa dijo que, como municipio, no pueden pagar por un trabajo “que no tenemos certeza que se haya realizado”.

Denuncias de amedrentamiento

Bobadilla también acusó que ella y funcionarios municipales han sido víctima de amedrentamiento, ante lo cual acudirá a Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), “porque no nos vamos a dejar amedrentar. No vamos a permitir que la vieja política siga presente en la comuna de Quilicura”.

“Hoy día los arreglos políticos, todos estos personajes que dicen amar a la comuna de Quilicura. Nacidos y criados en comuna de Quilicura que dicen tanto amar, no es tan así. ¿Por qué? Porque no aprueban licitaciones que están en regla y que van en director beneficio de las vecinas y vecinos, y hoy no están aquí para respaldar esta denuncia”, añadió.

“Las malas prácticas corruptas ya no van. No me voy a dejar amedrentar por todos los mensajes que nos están llegando. A cada uno de nuestros funcionarios les han amenazado, a las directoras y directores también. Les amenazan que tengan cuidado con el camino hacia su casa, algunos les amenazas hasta con sus hijos”, continuó.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que “esas prácticas matonescas en estos tiempos no las vamos a dejar pasar“.