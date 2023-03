Los 16 consejeros regionales (cores) de Coquimbo anunciaron que presentarán una querella ante el Juzgado de Garantía contra la gobernadora Krist Naranjo (Partido Ecologista Verde) por malversación de caudales públicos tras viajes a Egipto, México y Argentina sin rendición de cuentas.

Mario Zumelzu, abogado de los consejeros y ex representante de concejales de Coquimbo que se querellaron contra Pedro Velásquez, quien resultó condenado por fraude al fisco, comentó a Las Últimas Noticias: “No tenemos ninguna información de que haya existido algún seminario, charlas, pasantías, ni se sabe con qué autoridades se juntó ni cuál fue el beneficio para la Región de Coquimbo. Yo no encuentro ningún vínculo entre la Cruz del Tercer Milenio y las pirámides de Egipto”.

Naranjo también es acusada de haber pagado $30 millones en multa por acoso laboral a trabajadores con dinero de la Gobernación Regional.

“Aquí no es el Gobierno Regional el que acosa, sino las personas naturales. En este caso es la gobernadora quien practicó el acoso laboral, siendo una responsabilidad particular y de carácter personal. Sin embargo, ella pagó con fondos públicos. Entonces, hay una distracción de dineros”, agregó Zumelzu.

Los consejeros solicitarán que el Ministerio Público cite a declarar tanto a Naranjo como a los funcionarios que gestionaron los viajes en cuestión.

Otras acusaciones

El lunes pasado, los cores acusadores -que pertenecen desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano- fueron al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que Naranjo sea removida de su cargo por “notable abandono de deberes”, consignó el medio citado. Esto por los cuestionados viajes, la presunta indemnización con fondos públicos y la presunta utilización indebida de un vehículo fiscal con fines personales.

“Este vehículo fue utilizado para acudir al cierre de campaña del presidente Boric en la comuna de Monte Patria, para ir de compras en el mall, para el traslado de un hijo de la gobernadora a su universidad y para un sinfín de otras cosas que fueron quedando anotadas en la bitácora y que están respaldadas en el informe de GPS del vehículo”, dijo el core Cristián Rondanelli (UDI).

La gobernadora también es acusada de incumplimiento en el plazo de la ejecución presupuestaria. Uno de los proyectos cuestionados es la construcción de un centro de estimulación temprana para niños con síndrome de Down.

El core Francisco Martínez (PLR) dijo al medio citado que este “era un proyecto connotado para la región. Valía $700 millones la construcción y subió a $900 millones solo porque la gobernadora no quiso firmarlo”.

“Caímos en el juego de que todos los proyectos de inversión que hubo el año pasado fueron responsabilidad de la gobernadora, porque ella no quiso firmar la ejecución de los proyectos”, añadió.

Respuesta de Naranjo

Por medio de una declaración pública, Krist Naranjo dijo: “Desde el Gobierno Regional que presido nos hemos centrado en las personas y no en los partidos e intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía (…) En todas y cada una de las acusaciones públicas que han formulado con escándalo, la Contraloría ha confirmado en sus resoluciones que quien les habla no ha faltado a la probidad ni caído en notable abandono de deberes”.

“Tengo claridad que en las gestiones de la administración pública pueden existir errores administrativos. Es humano. Pero nunca al nivel en que se hace aparecer ante la comunidad. Errores puede haber, pero no posibles delitos como el Papayagate, del cual aún no tenemos resultados y que es un posible fraude al fisco en más de $9.600 millones”, agregó.

Naranjo también se defendió ante el consejo regional: “Como gobernadora y como Krist Naranjo me voy a defender jurídica y públicamente, pero no voy a dejar nunca el objetivo principal que es trabajar por el proceso sostenible de nuestra Región de Coquimbo”.