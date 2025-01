¿Qué está pasando con Banco Estado? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Durante este viernes, Banco Estado ha tenido problemas con el ingreso a su aplicación y página web, lo que ha generado dificultades para los usuarios.

A través de su cuenta oficial de X, la compañía informó que se están “experimentando intermitencias en nuestra App, Web y otros servicios, por lo que recomendamos reprogramar sus transacciones”.

Asimismo, señaló que se encuentra trabajando para resolver esta situación y llamó a los usuarios a estar atentos a los canales oficiales para obtener actualizaciones.

Al ingresar a la aplicación, se observa que actualmente aún están enfrentando “intermitencias”. No es posible revisar el monto de la Cuenta RUT, ya que no se puede cargar la información del producto. Además, tampoco aparecen otras opciones, como el pago de créditos.

me descontaron y la plata no llegó al otro lado y ahora avisan

Cómo a las 7 de la tarde y aún no arreglan el sistema, se pasaron, hay Miles de personas que no manejan efectivo y no han podido ni comer por la ineptitud #bancoestado

— P a u l a (@PaaulaaCruz) January 31, 2025