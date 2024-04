Este miércoles, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confesó haberse “puesto roja” luego de que el presidente Gabriel Boric la catalogara como un liderazgo oficialista “potente” de cara una eventual candidatura presidencial.

“Sé que hay liderazgos tremendamente potentes al interior del Gobierno y también fuera de él“, dijo el mandatario durante un desayuno con periodistas en La Moneda, mencionando nombres de la centroizquierda con potencial para competir en los comicios.

“Me atrevo a mencionar a Jeannette Jara, Carolina Tohá, la ministra Vallejo, el diputado Gonzalo Winter, la alcaldesa Carla Amtmann, el alcalde Tomás Vodanovic, Daniella Cicardini, la diputada Cariola (…). Son súper valiosos y pueden eventualmente seguir destacando en política chilena“, agregó.

La reacción de la ministra Jara

En entrevista con ADN, la ministra Jara contó cómo reaccionó al comentario del presidente: “Me puse roja”. Pese a ello, descartó ir por la presidencia, ya que tiene “una tarea hoy que es sacar la reforma previsional, y voy a tomar las palabras de mi estimado colega, el ministro Mario Marcel, de que hay que hacer la pega ahí”.

La secretaria de Estado afirmó que no ha pensado en ir por una candidatura. “No había antes ni siquiera pensado en ser ministra y aquí estoy, y voy a seguir aportando al Gobierno del presidente Boric, principalmente, porque tengo una convicción que los cambios se pueden demorar (…), pero son necesarios”, sostuvo.

“Lo que llevó al estallido ciudadano social son temas que no se han resuelto (…). Entonces, mi motivación diaria es poder contribuir al Gobierno para mejorar las pensiones“, dijo, y agregó que “hay tantas cosas que podemos hacer bien que digo ‘para qué concentrarnos en lo que no es todavía, no es mañana, no es pasado’, mejor resolver ahora”.