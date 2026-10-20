Punta Arenas: Decretan prisión preventiva para tutora de centro juvenil acusada de abuso sexual a adolescente

Una tutora del Centro de Cumplimiento Juvenil de Río de los Ciervos, en Punta Arenas, quedó este martes en prisión preventiva tras ser formalizada por abuso sexual con circunstancia de estupro. La víctima sería un adolescente de 17 años que cumple una sanción en ese recinto.

En la audiencia, el Ministerio Público presentó los antecedentes del caso y pidió que la imputada permaneciera privada de libertad mientras avanza la investigación. La jueza accedió a la solicitud y fijó un plazo de 40 días para que se realicen las diligencias. Por ahora, la causa se encuentra en etapa de investigación, según consigna BioBioChile.

El fiscal Oliver Rammsy relató que el caso salió a la luz durante la tarde del lunes. Según su versión, otras funcionarias del centro habrían encontrado a la tutora en una situación sexual con el joven dentro del establecimiento. Tras el aviso al fiscal de turno, se ordenaron diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

El persecutor agregó que a la funcionaria se le habría advertido en más de una ocasión que debía mantener distancia con los internos y una conducta acorde a su rol como tutora de adolescentes en el sistema de reinserción juvenil.

En paralelo al proceso penal, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil suspendió a la funcionaria de sus labores. La institución indicó además que activó protocolos de resguardo para el adolescente involucrado.