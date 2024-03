Los resultados de la última encuesta de Pulso Ciudadano dieron a conocer que, entre los consultados, la aprobación del presidente Gabriel Boric aumentó a 27,7%. Además, se registró una leve disminución en la preferencia presidencia de Evelyn Matthei.

Según el estudio, el mandatario terminó marzo con un alza de 2,2 puntos con relación a la aprobación de febrero 2024 (25,5%), y una desaprobación de un 60,3%, es decir, -1,9 puntos respecto de la desaprobación de febrero 2024 (62,2%).

En tanto, un 12% dijo no saber cómo evaluar la gestión del presidente.

Carrera presidencial.

En preferencias presidenciales a futuro y en menciones espontáneas, la alcaldesa de Providencia obtuvo un 24,9% (-1,3), seguida de José Antonio Kast con 11,7% (+1,1), Michelle Bachelet con 8,1% (-1,4), Camila Vallejo con 4,5% (+1,2), Franco Parisi con 2,5% (+0,8), Johannes Kaiser con 2,5% (+0,9), Gino Lorenzini con 1,7% (+0,5) y Marco Enríquez-Ominami con 1,6% (++,2).

En tanto, las menciones “otros”, “ninguno” y “no sabe” registraron un 24,9%, 5,9 % y 11,7%, respectivamente.

Otros resultados

La encuesta también dio a conocer que un 37,9% está “muy en desacuerdo/en desacuerdo” con que las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de consejeros municipales y regionales, se realicen en dos días, mientras que un 36,3% está “muy de acuerdo/de acuerdo” y un 25,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Por otra parte, un 52,3% de la población considera que es “muy importante/importante” que en Chile se realice el Censo. Un 24,6% lo considera medianamente importante y un 23,1% lo considera “poco importante/nada importante”.

Además, el 36% tiene “mucha confianza/confianza” en cómo se desarrolla el Censo en el país, un 31,6% tiene mediana confianza y un 32,4% tiene “poca/nada confianza”.

También, un 27,9% de los hogares en Chile declaró que ya respondieron el Censo. Los resultados también dieron a conocer que un 8% indica que pasaron por su hogar, pero no estaban; un 6,1% de los hogares indican que no quisieron responder o atender a los censistas; y un 57,9% de los hogares indica que aún no han pasado por su hogar.

Finalmente, las instituciones y organizaciones en Chile que tienen mayor nivel de confianza son Bomberos (86,1%), Fuerzas Armadas (36,8%), Carabineros (36,7%), Servicio Electoral (32,7%) y la Policía de Investigaciones (31,8%).

En tanto, las que tienen menor nivel de confianza son los partidos políticos (84,1%), el Poder Judicial (74,6%), las Isapres (72,3%), el Congreso Nacional (69,9%) y las AFP (AFP 69,7%).

Junto a ello, a juicio de la ciudadanía, los principales problemas del país son la delincuencia (45,8%), la inmigración (27,7%), el narcotráfico (25,9%) y la corrupción (24,7%).

La encuesta

Con una muestra de 1.004 entrevistas (error muestral de +/- 3,1%, bajo supuestos de aleatoriedad simple), esta medición fue realizada entre el 27 y 28 de marzo 2024, a través de un Panel Online representativo a nivel nacional.

El análisis se llevó a cabo bajo la norma de calidad internacional ISO 20252, diseñada para empresas de estudios de mercados y opinión. Además, el financiamiento se hizo por medio de recursos propios de Activa, indicó la organización.