Luego que agrupaciones sociales de Puerto Montt firmaran una petición para revocar el título de “Hijo Ilustre” de la comuna al exdictador Augusto Pinochet Ugarte, será finalmente este miércoles 8 de marzo que la Municipalidad abordará el tema en el concejo.

En diálogo con Radio Biobío, la dirigenta de la Agrupación de Expresos Políticos Salvador Allende, Irma Alvarado, se refirió a la importancia de derogar este título al exgeneral.

“Que nuestra ciudad, como gran cosa, lo tenga todavía (a Pinochet) como hijo ilustre…a un asesino como él, Puerto Montt no se merece tenerlo. Un hijo ilustre debe ser alguien que hace algo por la ciudad, no que la llena de horror y de sangre”, señaló.

“Es una falta de respeto para las víctimas”

Por su parte, la concejala de la capital de Los Lagos, Evelyn Chávez, expresó que “esto no es solo una falta de respeto para Puerto Montt sino para todas las víctimas de la dictadura en el país. Yo me pregunto cómo es posible que con casi 50 años del golpe, tengamos que seguir derogando homenajes a Pinochet, me pregunto en cuántas comunas más en esta región este personaje es Hijo Ilustre”.

“Cuántos de sus aliados y cómplices también han recibido estos títulos. Esto demuestra que es imperioso que los municipios revisen hasta el último archivador que tengan para que sepamos qué reconocimientos se han entregado”, agregó.

Asimismo, entre las entidades en la Región de Los Lagos que participaron de esta petición, se encontraban también la Agrupación de Exonerados Políticos y la Corporación Egaña.

Este miércoles 8 de marzo, a través de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Puerto Montt, se revisará la situación del exdictador.