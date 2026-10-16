Publicación de las RUF: Senador Castro advierte que el TC “tiene que emitir un veredicto sobre la admisibilidad”

Este viernes se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.849 sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Esto ocurrió a pesar del requerimiento presentado por parte de parlamentarios de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual buscaba impugnar algunos elementos centrales de la normativa.

Desde el Gobierno señalaron que la acción habría sido ingresada al TC después de completar el proceso de promulgación, por lo que no sería admisible.

Bajo ese contexto, el senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que “en materia de RUF, ingresamos al requerimiento, fue notificado el gobierno y aun así, sabiendo que tenía un control de constitucionalidad pendiente, mandaron a promulgar la ley de RUF”.

Sin embargo, planteó que “el Tribunal Constitucional tiene que emitir un veredicto sobre la admisibilidad; eso es lo esencial y eso está pendiente y va a ocurrir la próxima semana”.

“Así que cuidado, porque no se pongan a cantar victoria algunos, que ven solo lo que hace el gobierno y no el trasfondo de los efectos que tiene una ley, que es importante que exista, pero que tiene reparos sobre los derechos de las personas”, advirtió.

RUF pasan al marco legal: ¿Qué dijo el Gobierno?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la materia y apuntó a los plazos legales para la presentación de la ofensiva opositora.

“La Constitución es muy clara en los requisitos para poder requerir al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad con ocasión de la tramitación de un proyecto de ley y hay plazos para ello”, sostuvo.

Pavez continuó diciendo que “no se puede presentar el requerimiento luego de la promulgación del proyecto de ley ni cinco días después de que llegue el oficio de que está despachado el oficio de ley del Congreso”.