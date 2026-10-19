Publicación de la megarreforma en el Diario Oficial: Tesorería informa sobre facilidades de pago para deudores del CAE

Con la publicación en el Diario Oficial de la Ley de Reconstrucción, la Tesorería General de la República (TGR) puso a disposición facilidades de pago a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), micro, pequeños y medianos empresarios (Mipymes), junto a personas naturales deudoras de impuestos, créditos fiscales y contribuciones.

Tesorería detalla facilidades de pago para deudores CAE

Respecto a la deuda estudiantil, la megarreforma del Gobierno determina un plazo máximo de suscripción de 90 días corridos a partir de su publicación para que los deudores puedan optar a este beneficio.

El nuevo mecanismo permite repactar la deuda completa de forma directa en la página web de la Tesorería, entregando un plazo máximo de hasta 48 cuotas, “todas iguales, equivalentes a la deuda total dividida en el plazo seleccionado”.

De acuerdo a la TGR, esto “permitirá extinguir la deuda en un solo convenio y será una opción paralela al actual de hasta 24 meses que tiene un valor cuota máximo del 10% del ingreso. Por tanto, los deudores podrán optar por uno u otro mecanismo, según sus preferencias: un pago mensual menor, pero que al finalizar el convenio pudiera no terminar el total de la deuda; o uno a mayor plazo, pero que asegura que, pagando todas las cuotas, termina completamente su deuda”.

La entidad recalcó que esta modalidad se encuentra disponible incluso para aquellas personas que ya tienen un convenio vigente, pudiendo solicitar el cambio de un modelo a otro a través del sitio tgr.gob.cl/reconstruccion.

“Este nuevo convenio no tiene requisito previo; por tanto, deudores que hoy no podrían acceder, ya sea por mal comportamiento y/o por renta sobre $5 millones, tendrán esta ventana de 90 días”, añadió la Tesorería.

Tesorería detalla facilidades de pago para MyPymes

Por otro lado, en el caso de MiPymes y personas naturales, se trata de deudas en mora vencidas al 31 de diciembre de 2025, indicó la TGR.

En su sitio web se encuentra disponible la plataforma para tramitar las modalidades de pago.

Para ellos se abrirá una ventana transitoria y sin prórroga de 180 días corridos contados desde la publicación de la ley para suscribir convenios de pago o saldar sus deudas al contado.

Con ello, los contribuyentes podrán optar entre dos opciones. Una de ellas es el pago al contado, que incluye “la condonación del 100% de los intereses y del 80% de las multas”.

Mientras que la segunda consta de un convenio de pago en cuotas, que “ofrece la condonación del 95% de los intereses y del 75% de las multas. Para esta última modalidad se exige un pie inicial mínimo correspondiente al 10% del capital original y el saldo pagadero hasta en 48 cuotas (meses)”.

“Los beneficiarios tienen un plazo de 180 días para acogerse a alguna de estas modalidades y regularizar sus deudas fiscales”, detalló la Tesorería.

En el caso de los convenios, “se aplicará una cláusula que indica que el no pago oportuno de una de las cuotas del convenio revoca automáticamente el beneficio y reactiva las multas e intereses cobrados originalmente”.