El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que el Gobierno está trabajando en una “indicación sustitutiva profunda” tras el avance del proyecto de sala cuna universal en el Congreso Nacional.

¿Qué pasó?

Este martes, la Sala del Senado aprobó en general la iniciativa impulsada por el expresidente Sebastián Piñera, con la cual se busca establecer el derecho a este tipo de instancias para las trabajadoras, los trabajadores e independientes, así como también crear un fondo solidario para financiarlas.

La propuesta pretende resolver la discriminación laboral hacia las mujeres, modificando el artículo 203 del Código del Trabajo que restringe el acceso al derecho a sala cuna a aquellas empresas que cuenten con 20 o más trabajadoras.

La aprobación además contempla la creación de un Registro Nacional de Cuidadores para incorporar en una sola plataforma los antecedentes actualizados de los cuidadores de niños menores de 2 años.

“Es un mal proyecto”

Este miércoles, el ministro Cataldo expresó su crítica al proyecto, indicando que no resuelve el total de la problemática educativa.

Durante una actividad oficial, el titular de Educación indicó que la iniciativa “es un mal proyecto”, que no tiene una perspectiva pedagógica, sino que solo aborda la situación desde una perspectiva de cuidados.

“Entonces, acá hay un tema de fondo, y es que a nosotros como Gobierno nos parece que no podemos hacer colisionar dos derechos: el derecho a las madres o padres trabajadores a tener a su hijo en una situación de cuidados, pero con el derecho a la educación de esos niños y niñas a tener una buena educación”, añadió.

Por esta razón, el presidente Gabriel Boric lo mandató, así como también a los ministros Antonia Orellana (Mujer) Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo), a construir una propuesta y buscar un acuerdo político para que esa propuesta surja.

“Nos encontramos trabajando hace varias semanas en un diseño técnico de un proyecto de ley alternativo a este que se votó el día de ayer. Lamentablemente, este es un proyecto que ya está en el Congreso y no se puede retirar, porque los plazos para haberlo retirado expiraron a principios del Gobierno en el año 2022 y en lo que estamos trabajando es en una indicación sustitutiva profunda que no solamente mejore lo que ya plantea el proyecto de ley original, sino que además se incorpora aquello que no tiene ese proyecto de ley, que es la perspectiva educativa y esa perspectiva educativa nosotros vamos a ser fieros defensores de que se contenga”, sostuvo.

En ese sentido, Cataldo fue enfático en sostener que, como Gobierno, no están disponibles a que se avance en este proyecto si es que dicha propuesta del Ejecutivo no está contenida en la iniciativa.

La administración presidencial tiene hasta el lunes 6 de mayo para presentar las indicaciones al proyecto de sala cuna universal.