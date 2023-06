Durante la tarde de este martes, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, anunció que ingresará el proyecto de Ley Mía y acusó al Gobierno de “incompetencia” tras la muerte de la lactante en el recinto hospitalario de San Antonio.

Sobre la iniciativa, señaló que tiene como propósito que “ningún bebé tenga que morir porque no tiene una cama para ser atendido, como le pasó a Mía, donde tuvieron que utilizar insumos para adultos porque no estaban preparados para atender a una pequeñita en un Hospital Público”, afirmó la parlamentaria.

“El propósito de esta iniciativa es que haya una norma explícita para que ningún niño carezca de una cama UCI pediátrica en nuestro país, independientemente si tienen los recursos o no”, remarcó Flores.

“En el caso de los padres de Mía, les daba igual si tenían que recurrir a una clínica o a un hospital público para que siguiera con vida. Sin embargo, debido a la negligencia de las autoridades del servicio de salud del Hospital San Antonio, ella ya no está con nosotros”, agregó.

En cuanto a la gestión de las autoridades, destacó que “este es un Gobierno incompetente. Aquí no estamos solo hablando de negligencia, sino también de cuasidelito de homicidio. El Estado de Chile no cumplió con garantizar el derecho a la salud, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Como bancada de Renovación Nacional, apoyaremos judicialmente para que se interpongan las querellas que correspondan”, detalló.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | "El director me dijo que no era un problema de recursos, lo que nos dejó con la sensación de que si no era un problema de recursos, ¿era un problema de gestión? Una gestión que no llegó", dijo la madrina de Mía.

📡https://t.co/Esutw9sM8x pic.twitter.com/bA3dVgu29o

— CNN Chile (@CNNChile) June 12, 2023