“No podemos permitir proyectos nefastos como Dominga“, afirma tajante Rodrigo Flores. Toda su vida ha sido pescador en Punta de Choros, Región de Coquimbo, y asegura que la cuestionada minera pone en peligro el frágil ecosistema único que ahí subsiste.

Su molestia volvió a surgir luego de conocer la noticia: el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió una solicitud de la empresa Andes Iron y pidió al Gobierno, en particular a las Subsecretarías del Medio Ambiente y de Pesca, nuevos informes sobre la evaluación ambiental del medio marino y las rutas de navegación del puerto que esta empresa pretende construir en el Archipiélago Humboldt.

Esto, según los vecinos y ambientalistas que defienden la zona, ya fue entregado por los organismos técnicos pertinentes.

El proyecto Dominga considera la explotación de dos minas de hierro y cobre en el área, a lo que suma la construcción de un mega puerto en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Una zona caracterizada por su invaluable riqueza marina y terrestre, reserva de vida del pingüino de Humboldt, especie en peligro de extinción, hogar de ballenas y cachalotes, delfines nariz de botella y chungungos, más una inmensa variedad de aves, reptiles y plantas autóctonas.

Hoy la decisión final de la construcción y funcionamiento de Dominga está en las manos del Tribunal Ambiental.

Max Bello, vocero en Chile de la fundación Mission Blue, entidad internacional que defiende estos ecosistemas en todo el mundo, estima que “lugares como este y particularmente el archipiélago de Humboldt, porque está lleno de especies muy vulnerables que están sufriendo los embates del cambio climático y que también produce alimento y estabilidad económica para un montón de familias”, deben preservarse a toda costa. La zona fue declarada lugar de esperanza por esta fundación en 2018.

La petición de Andes Iron, que insiste en llevar adelante su proyecto Dominga, no es pertinente, argumenta Alejandra Donoso representante del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera. “Llama la atención que el Tribunal Ambiental haya accedido a esa solicitud que fue presentada de forma extemporánea (…) Claramente ahí hay una presión política de parte de Dominga, que lo ideal sería que no lograra permear la opinión de los tribunales, que debería ser objetiva” sentencia.

El lunes 13 de junio, la Alianza de Humboldt, una red de organizaciones sociales y ambientales que defiende la zona, presentó a través de sus abogados, una reposición para revertir la medida.

“Lo que nos enfrentamos hoy es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta debería estar resolviendo sobre el caso Dominga en los próximos dos o tres meses” advierte Ezio Costa, abogado de Oceana y director ejecutivo de FIMA, una ONG que litiga judicialmente en temas ambientales. Esta medida jurídica hizo que el Tribunal desistiera de su petición de información adicional, tras aceptar las reposiciones presentadas por los ambientalistas.

“Es un lugar sensible y no podemos permitir que vengan proyectos nefastos con una construcción de dos mega puertos a instalarse cerca de este sector avalando temas de empleo cuando no es así” señala el pescador de la zona, Rodrigo Flores, quién prefiere seguir en su labor antes que ver destruido el lugar donde vive por proyectos económicos.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente prefirieron no referirse a este tema, ya que se encuentra en la justicia. Ahora sólo resta tiempo para saber la decisión del tribunal frente a un polémico proyecto que sigue generando divisiones.