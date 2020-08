(Agencia UNO) – La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dio cuenta este jueves del plan de fiscalización por parte del municipio en el marco del levantamiento de la cuarentena y el inicio de la etapa de Transición en la comuna, que comienza a regir desde el lunes.

En este sentido, la jefa comunal advirtió que se estarán fiscalizando parques, plazas, ejes comerciales y paraderos, donde se arriesgan multas de hasta $50 millones.

Incluso, precisó que los padres serán multados si se detectan niños en los juegos infantiles de los parques y plazas.

Además, habrá personal de civil patrullando y fiscalizando en los ejes comerciales, además de quien entra y sale de la comuna.

“Este paso a Transición no puede significar chipe libre, no puede significar como que cada uno se sienta como que el virus ya no existe, como que lo hemos derrotado. Hay que ser más cuidadosos que nunca”, destacó en la oportunidad Matthei.

Asimismo, dijo que “estamos trabajando con las autoridades de transportes, ya sabemos cuáles son los paraderos donde hay más gente en general”.

También hizo un llamado a los vecinos a denunciar si ven casos de irresponsabilidad en el cuidado de las medidas sanitarias, exigiendo el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. En esa línea, la alcaldesa dijo que “vamos a ser muy fieros en lo que significa fiscalización”.

Ante la consulta por el retorno a las aulas, señaló enfáticamente que “yo no veo ninguna posibilidad de retomar clases presenciales durante este año”, argumentando que el 85% de los alumnos que maneja el municipio pertenecen a otras comunas.