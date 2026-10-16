Pronóstico de lluvias, granizo y tormentas eléctricas en Santiago: Senapred declara Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este viernes Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana debido al pronóstico de distintos fenómenos meteorológicos que afectarán a la zona durante los próximos días.

La medida se tomó a partir de los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que mantiene vigentes avisos por probables tormentas eléctricas, precipitaciones y viento en distintos sectores de la región.

En particular, se pronostican probables tormentas eléctricas, con posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales, entre este lunes 19 y el martes 20 de octubre.

Asimismo, la DMC emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en sectores de la cordillera de la costa, valle y precordillera, fenómeno previsto entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

A estas condiciones se suma un aviso por viento normal a moderado en la cordillera, también vigente entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

Desde Senapred señalaron que la declaración se realizó en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y que la alerta se mantendrá vigente desde este viernes y “hasta que las condiciones así lo ameriten”.

La Alerta Temprana Preventiva implica un reforzamiento de la vigilancia mediante un monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo, además de la coordinación y activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objetivo de “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.