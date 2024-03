Este jueves, el presidente Gabriel Boric promulgó la nueva Ley de Seguridad Privada, iniciativa que busca robustecer la institucionalidad y lograr una coproducción de los distintos actores involucrados en la materia.

La iniciativa fue un proyecto ingresado en 2009 durante el primer gobierno de la expresidente Michelle Bachelet y, tras 14 años de tramitación, fue aprobada con amplia mayoría por el Congreso Nacional luego de ser incluida en la agenda priorizada de seguridad de la actual administración.

Este nuevo marco legal regulará una industria que mueve cerca de US$ 500 millones, indicaron desde el Gobierno. De hecho, según datos de 2023, existen más de 2.500 empresas de seguridad acreditadas, más de 86 mil guardias acreditados y más de 7 mil vigilantes privados acreditados.

Hasta la fecha, en Chile no existía una regulación legal e integral sobre la seguridad privada, la cual se desarrollaba bajo normativas sectoriales, leyes, decretos, reglamentos y manuales.

Esta nueva ley toma como referencia la legislación española de 2014, buscando estandarizar el rol de las empresas de seguridad privada, fortaleciendo el área para complementar el rol de las policías y permitir la especialización y profesionalización de quienes trabajan en el sector.

¿En qué consiste?

La nueva Ley de Seguridad Privada permitirá maximizar la eficiencia en el uso de recursos policiales, con el fin de colaborar con un mayor control territorial de Carabineros, a través de acciones que permitan liberar a funcionarios de tareas no policiales o administrativas que hoy están a cargo del OS-10.

Entre los puntos a destacar en esta nueva ley está la actualización de las capacitaciones, que deberán distinguir entre los distintos niveles de riesgo, así como también modernizar los criterios de procedimientos y regular la seguridad privada en eventos masivos.

También, modifica las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento, estableciendo una proporcionalidad entre infracciones gravísimas, graves y leves para imponer multas.

AHORA | Presidente @GabrielBoric promulga nueva Ley de Seguridad Privada. https://t.co/MoMDS1ZK0x — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 14, 2024

“Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan”

En su discurso de promulgación, el presidente Gabriel Boric mandató a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, para que en menos de tres meses esté promulgado el reglamento de la norma.

El jefe de Estado decidió acelerar esta acción -la cual tiene plazo de hasta un año para que ocurra- con el fin de implementar rápidamente la nueva ley.

Además, en la instancia destacó el respaldo de transversalidad política con la que fue aprobado el proyecto: “Creo que eso habla muy bien de cuando se trabaja en conjunto”.

“Espero que este espíritu sea también contagioso hacia otras áreas. Pero en seguridad sin lugar a duda, que es el tema prioritario de la ciudadanía hoy día, necesitamos este espíritu de colaboración para poder enfrentar esta que es la principal preocupación de los chilenos”, expresó.

Agenda priorizada de seguridad

El presidente también destacó que la Ley de Seguridad Privada es parte de los 23 proyectos que han sido aprobados en el marco de la agenda priorizada en seguridad del Gobierno, la cual considera un total de 31 iniciativas. “Entre las pendientes, hay dos que me interesa mucho que podamos sacarlas a la brevedad: la Ley de Inteligencia y la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública”, comentó.

“Esto se suma a otros 28 proyectos vinculados a seguridad que el Congreso en conjunto con el Ejecutivo han logrado aprobar en tiempo récord. Con ello. Hemos concretado el avance más robusto de nuestra historia en el perfeccionamiento de la legislación en materia de seguridad, sumando un total de 51 proyectos aprobados”, continuó.

El mandatario también recalcó que el modificar la normativa “no implica inmediatamente cambiar la realidad. No podemos conformarnos con aquello y se requiere de mucha gestión, de mucho trabajo en terreno, de fortalecimiento de las policías. Estamos trabajando en esa dirección y no me cabe en ninguna duda que los resultados se van a notar”.

Finalmente, el presidente Boric destacó que la nueva ley también beneficiará a los trabajadores de la seguridad privada, “porque tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Tal como lo hemos hecho con Carabineros y la Policía de Investigaciones, los guardias de seguridad cumplen una labor tremendamente importante”.