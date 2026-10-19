Programa de Cambio Climático: Ministerio de Medio Ambiente asegura que en 2025 se destinaron $123 millones a catering y talleres

Un informe interno del Ministerio de Medio Ambiente que explicó los gastos de la subsecretaría de dicha cartera detectó que durante 2025, la iniciativa Programa de Cambio Climático destinó el 20,5% de su presupuesto de operación —que excluye el pago de remuneraciones— a actividades como servicios de catering, coffee break, ferias y talleres.

La información, dada a conocer por Emol, menciona que el programa “gastó más de $123,4 millones en estos conceptos durante 2025, de un presupuesto operacional ejecutado de aproximadamente $603 millones”.

Entre 2024 y 2025, la Subsecretaría del Medio Ambiente destinó más de $1.239 millones a servicios de catering, ferias, talleres y coffee break. De ese total, cerca de $817 millones correspondieron a 2025, frente a los $422 millones registrados en 2024, lo que representa un aumento de aproximadamente $395 millones, equivalente a un alza del 93,6% en un año, según el informe.

Otros de los datos revelaron que “entre 2022 y 2025, la Subsecretaría dejó sin ejecutar y debió reintegrar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) un promedio anual equivalente al 6,8% de su presupuesto disponible, lo que evidencia problemas de planificación y ejecución de los recursos”, señalan desde Medio Ambiente.

En cuanto al Programa de Calefacción Sustentable, desde el Ministerio advirtieron que cerca de 1.500 calefactores destinados a Ñuble y Aysén continúan almacenados debido al vencimiento de los contratos para su instalación y resguardo, una situación que también forma parte de los problemas presupuestarios detectados por la actual administración.

“A ello se suma la situación del Programa de Calefacción Sustentable, donde cerca de 1.500 calefactores destinados a las regiones de Ñuble y Aysén permanecen almacenados en dependencias de proveedores, luego de que los contratos de instalación y almacenamiento perdieran vigencia entre octubre y noviembre de 2025”, dijeron desde el Ministerio al citado medio.

Según el documento, no existen recursos asignados para regularizar estos hechos, lo que generaría un déficit cercano a $530 millones al cierre del 2026.

Desde la cartera encabezada por la ministra Francisca Toledo aclararon que “los antecedentes forman parte de una revisión de la gestión presupuestaria recibida por la actual administración, que también identificó un déficit de arrastre superior a $830 millones, asociado a compromisos y pagos pendientes de 2025”.