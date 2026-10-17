Prisión preventiva para conductor de taxi imputado por homicidio con 16 disparos en Macul

Un hombre de 48 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano chileno de 36 años ocurrido en la comuna de Macul. El imputado corresponde al conductor del taxi utilizado durante el ataque y, hasta ahora, es el único detenido por el crimen.

Según diversos medios, la medida cautelar fue decretada durante la audiencia de formalización. La fiscal ECOH Macarena Márquez informó que el tribunal resolvió mantener al acusado privado de libertad por representar un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras que se estableció un plazo de 140 días para la investigación.

Las diligencias permitieron establecer que la víctima circulaba en bicicleta cerca de las 23:30 horas por la población Chacarillas, cuando llegó hasta el sector un taxi con tres personas en su interior. En la intersección de avenida San Vicente de Paul con pasaje Santa Sara, los atacantes descendieron del vehículo y efectuaron múltiples disparos.

El hombre recibió 16 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Posteriormente fue llevado por cercanos y familiares hasta el Hospital Luis Tisné, utilizando un bus del sistema RED, donde se confirmó su fallecimiento a las 00:30 horas del día siguiente.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, incluyó el análisis de registros de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y la revisión de otros antecedentes relacionados con el hecho.

A partir de esas diligencias, los investigadores consiguieron establecer la patente del taxi utilizado en el ataque y posteriormente determinar la identidad de su propietario y conductor.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, señaló que mediante una orden de entrada y registro se concretó la detención del sospechoso de 48 años, quien conducía el vehículo cuando ocurrió el crimen. Según los antecedentes policiales, el imputado reconoció su participación en los hechos.

La policía también consiguió identificar a los otros dos involucrados, ambos ciudadanos chilenos con antecedentes penales previos. Sin embargo, todavía no han sido ubicados, por lo que las diligencias de la PDI continúan enfocadas en dar con su paradero y concretar sus detenciones.

Respecto de las circunstancias que originaron el ataque, la PDI informó que una de las líneas investigativas apunta a posibles rencillas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.