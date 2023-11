En prisión preventiva quedó el exentrenador de la selección femenina de hockey patín, Eduardo Flores. Esto por el delito de abuso sexual reiterado a menor de 14 años.

Así lo informó la Fiscalía Metropolitana Sur. “La fiscal de Género Claudia Álvarez logró prisión preventiva del imputado por abusos sexuales reiterados a menor de 14 años que cometía siendo entrenador de equipo de hockey femenino en la comuna de La Cisterna entre 2021 y 2022”, detallaron.

Asimismo, Álvarez comentó que el tribunal dio por acreditada la existencia del delito y la participación del entrenador en los mismos, decretando la medida cautelar más grave, por el riesgo que significa para la sociedad la libertad del imputado.

Las denuncias

El exentrenador se encontraba a disposición de la justicia desde el martes 28 de noviembre, luego de conocerse en un reportaje de Meganoticias el relato de la delantera y exseleccionada Marcela Bustamante.

“Diría que es un depredador sexual. Ataca a todas las edades y tiene como un método… Nos llevaba al baño y nos decía que era para pesarnos y medirnos. Él no tiene ninguna competencia, no es nutricionista. Nos pedía que nos fuésemos sacando la ropa”, señaló.

Además, la exhockista Camila Abally, también se sumó a las denuncias.

“Tenía 10 u 11 años, y este tipo abusó de mí y otras chicas en distinto grado. Me hizo quitar la ropa, bajar las calzas hasta las rodillas, y me empezaba a tocar las piernas. Él me tocaba los glúteos, la cintura. Todo bajo el pretexto de una evaluación física. Esa vez, él olía a mucho alcohol”, dijo.

Este último hecho tuvo lugar en el baño del colegio donde entrenaban en San Ramón. El sujeto fue despedido del establecimiento, pero nunca denunciado, por lo que continuó entrenando en otros lugares.