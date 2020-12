La última encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de diciembre, y su especial sobre las primarias de la centroderecha revelaron que Sebastián Sichel y Evelyn Matthei parten con cierta ventaja en la carrera por ser el candidato presidencial del sector.

Tanto el ex presidente de BancoEstado (86%) como la alcaldesa de Providencia (87%) tuvieron mayor apoyo en comparación a Joaquín Lavín (69%), Mario Desbordes (49%), Felipe Kast (55%) y José Antonio Kast (51%).

A su vez, en una semana marcada por el arribo de las primeras vacunas contra el COVID-19 al país, la confianza en las inyecciones se mantiene en niveles moderados. Sólo el 47% cree en que las inoculaciones inmunizan efectivamente a quien se la pone, el 42% que tendrá acceso oportuno y un 41% que logrará detener la pandemia.

El 45% de los encuestados declara que se vacunaría en cuanto esté disponible, 9 puntos más que la semana recién pasada. Ahora bien, el 33% declara que esperaría a más adelante, principalmente para tener la seguridad de que la vacuna funciona y no tiene contraindicaciones, mientras que el 22% afirma que no se vacunaría, por miedo a que tenga consecuencias extrañas o porque no confía.

En este contexto, la aprobación del presidente Sebastián Piñera subió en 3 puntos y llegó al 17%, su mejor registro del mes. Igualmente, gestión del coronavirus mejoró 6 puntos, alcanzando esta semana un 43%.

