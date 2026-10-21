Presupuesto 2027: Subcomisión rechaza recursos para el Ministerio de Ciencia

Esta tarde, la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechazó la propuesta presupuestaria para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en el marco de la discusión parlamentaria del Presupuesto 2027.

La decisión se adoptó durante la discusión de la partida 30, con tres votos en contra, dos a favor y una abstención.

El rechazo se produjo luego de las advertencias de representantes del mundo científico y académico sobre los efectos que podría tener el ajuste presupuestario, dado que la propuesta del Gobierno contempla una reducción de hasta un 6,4% para la cartera, equivalente a cerca de $37 mil millones menos respecto del presupuesto anterior.

Durante la cita, el presidente de la Academia de Ciencias, Sergio Lavandero, cuestionó el ajuste y advirtió que podría afectar programas de equipamiento, investigación y formación de capital humano.

Además, sostuvo que la inversión chilena en investigación y desarrollo podría caer de 0,41% a 0,31%, según las proyecciones que expuso ante la instancia.

En tanto, la rectora de la Universidad de Chile y presidenta subrogante del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), Andrea Mizala, alertó sobre el impacto acumulado de las reducciones presupuestarias en el sector.

Según detalló, el financiamiento de la investigación para 2027 enfrenta un recorte de $31.571 millones, que se suma a los $23.073 millones menos aplicados durante este año, totalizando una disminución de $54.644 millones.

“Estamos hablando de la soberanía en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación del país. Estamos hablando, por cierto, del desarrollo del país”, planteó.