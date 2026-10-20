Presupuesto 2027: Defensoría de la Niñez alerta que más de la mitad de las asignaciones presupuestarias para la infancia disminuirán

Más de la mitad de las asignaciones dirigidas a la niñez y la adolescencia presentan reducciones en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, según un informe del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.
El estudio analizó 197 asignaciones, de las cuales 102 disminuyen, 63 aumentan y 32 se mantienen en niveles similares respecto del presupuesto ajustado de 2026.
En conjunto, los recursos analizados aumentan 0,81% frente al presupuesto ajustado de 2026, y 0,78% si se compara con una estimación del presupuesto original de ese año. Sin considerar educación, la variación es de 1,36% sin ajustes y de 4,07% con ellos.
Entre las principales reducciones, el informe identifica una caída cercana al 7% en el financiamiento conjunto del cuidado alternativo, que llega a 12,06% en la asignación ejecutada por organismos colaboradores. También advierte una disminución cercana al 59% en los recursos para programas de adopción, y de entre 7,7% y 12,3% en el gasto de personal de los centros de justicia juvenil de administración directa.
En educación, el análisis registra una baja cercana al 72% en Becas y Asistencialidad Estudiantil, explicada principalmente por el término del financiamiento de las Becas de Acceso a TIC. A ello se suma una reducción de cerca de 31% en Mejoramiento de la Calidad de la Educación, que incluye iniciativas de educación técnico-profesional pública, aprendizaje de inglés y liceos emblemáticos.
El informe también reconoce aumentos en intervenciones ambulatorias de reparación, en las Oficinas Locales de la Niñez, en educación parvularia y en salud, principalmente por el financiamiento de hospitales pediátricos.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que “el debate no puede limitarse a si el presupuesto total sube o baja (…). cada disminución debe estar debidamente fundamentada”. Además, la Defensoría advirtió que el proyecto no incluye la glosa que establecía un informe anual sobre inversión y gasto público en niñez, y pedirá a Hacienda transparentar las comparaciones entre el presupuesto original y el ajustado de 2026, y explicar los efectos de las reducciones en cobertura y calidad.
📰Defensoría de la Niñez advierte que más de la mitad de las asignaciones presupuestarias para la infancia disminuyen en proyecto 2027
▪️Nuevo informe del Observatorio de Derechos revela que 102 de las 197 asignaciones analizadas presentan disminuciones. Aunque los recursos aumentan globalmente un 0,81% respecto del presupuesto ajustado de 2026, el estudio identifica reducciones relevantes en cuidado alternativo, educación y otros programas destinados a niños, niñas y adolescentes.
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— Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) October 20, 2026
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