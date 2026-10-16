Presidentes Kast y Paz firman acuerdos para reimpulsar la relación entre Chile y Bolivia

El presidente José Antonio Kast y su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, firmaron este viernes una serie de acuerdos y entregaron una declaración conjunta durante la visita del mandatario a La Paz.

Kast remarcó en su discurso que la visita oficial tiene un valor histórico especial, considerando que pasaron 71 años sin que un mandatario chileno viajara al país vecino, desde Carlos Ibáñez del Campo.

“Presidente Paz, hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos a La Paz solo como un gesto político, venimos a comenzar a hacer historia y hacemos actos y declaraciones concretas”, sostuvo.

En esa línea, anunció la firma de cuatro acuerdos en materia de comercio, minería y tecnología.

En primer lugar, informó que se acordó modernizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N.° 22: “Para que nuestros comercios y nuestras inversiones crezcan al ritmo que exige nuestro siglo”, señaló.

Asimismo, reveló que ambos países suscribieron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Minería, para el intercambio de información y experiencia sobre la materia.

También anunció que se dio “el primer paso hacia la interconexión eléctrica entre ambos países“, al igual que se acordó un corredor bioceánico de fibra óptica “que unirá digitalmente al Pacífico con el Atlántico (…) que favorecerá a todo el pueblo boliviano”.

Por último, indicó que se avanzó en el proyecto para la reversión del oleoducto entre Sica Sica y Arica, lo que enfatizó “dará a Bolivia más seguridad en su abastecimiento de combustible”.

“También acordamos fortalecer los pasos internacionales de Chungará, Tambo Quemado, Colchane, Pisiga y evaluar el tema de Ollagüe para que también sea un camino directo a Chile”, añadió.