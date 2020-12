El presidente Sebastián Piñera ofreció disculpas a través de sus redes sociales, luego de que fuera capturado paseando por la playa de Cachagua sin mascarilla y tampoco respetando la distancia social.

Mediante un mensaje en sus historias de Instagram, el mandatario señaló que “ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”.

Lee también: Ministro Delgado: “El mejor perdón que puede pedir el Estado es asegurar que las cosas no se repitan en el futuro”

“Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, agregó.

En la misma línea, Piñera dijo que “sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”.

Lee también: Subsecretario explica que las personas deberán declarar si están o no habilitadas para realizar el segundo retiro del 10%

El sábado el portal The Clinic publicó dos fotografías del presidente compartiendo con personas en la localidad costera de la Región de Valparaíso, donde el mandatario tiene residencia, sin respetar los protocolos sanitarios.