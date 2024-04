El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, aclaró que la colectividad no suspenderá la militancia del alcalde de Recoleta Daniel Jadue, quien será formalizado el próximo 29 de mayo por cinco delitos que son investigados por el Ministerio Público en el caso Farmacias Populares. Esto, luego de la recomendación de la diputada Maite Orsini (RD), quien sugirió suspender la militancia de la autoridad.

En todo caso, dijo que no quería compararse “ni para bien ni para mal con Revolución Democrática. Que ellos vayan a hacer su discusión donde corresponda”.

“No hemos puesto en nuestra tabla que suspenda su militancia. Es más, si él la pidiera, seguramente discutiríamos si se la aceptamos o no (…) Insisto, esto no es ningún municipio de los que están sus alcaldes rindiendo cuentas por robo de platas, esto no es eso”, sostuvo Carmona.

Asimismo, apuntó a que la situación de Jadue podría llevar a “reivindicar con mucha más fuerza lo que hemos hecho”.

El timonel comunista enfatizó que lo que está de por medio es un proceso donde la autoridad “ha tenido tremenda contribución en dos años. Ese proceso en nada afecta ni el patrimonio ni la gestión del municipio de Recoleta ni el Consejo. Está vinculada a una iniciativa tremendamente valorada e incluso por un municipio de derecha como es la formación de farmacias populares”.

Así las cosas, acotó que deben regirse por la presunción de inocencia del alcalde, y que es la otra parte “la que tiene que demostrarnos cuáles son los cargos y cuál es la responsabilidad que tiene penalmente desde el punto de vista de una investigación judicial. La convicción nuestra es que es inocente”.