Presidente Kast queda fuera del top 10 de mandatarios mejor evaluados en Latinoamérica: Su aprobación cae al 38,8%

El mandatario José Antonio Kast bajó hasta la posición número 12 en el ranking de los 18 presidentes mejor evaluados de Latinoamérica, desarrollado por CB Global Data en el mes de octubre de 2026.

El estudio detalló que la aprobación del presidente cayó del 42,9% registrado en septiembre a un 38,8% en esta edición; es decir, registró una baja de 4,1 puntos porcentuales. Asimismo, su desaprobación subió de un 52,5% a un 56,8%.

Con estos resultados, el líder del Partido Republicano quedó ubicado en la mitad inferior de la tabla, por debajo de otros líderes regionales como el boliviano Rodrigo Paz, quien ocupa el undécimo lugar.

El ranking está liderado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una aprobación del 69,3%, seguida por su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, con un 68,3%, y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,9%.

Por otro lado, los seis presidentes peor evaluados en el ranking son: