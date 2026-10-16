Presidente Kast por libertad condicional de Patricio Maturana: “Es un beneficio que tiene cualquier persona que haya sido condenada”

Durante su visita oficial a Bolivia, el Presidente José Antonio Kast abordó la libertad condicional otorgada al excarabinero Patricio Maturana, quien fue condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.
Este viernes, la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió acoger la solicitud que hizo la defensa del Maturana para acceder a este beneficio.
En octubre de 2022, Maturana fue condenado a más de 12 años de cárcel por dejar ciega a Campillai. A su pena se le abonaron casi dos años de arresto domiciliario, por lo que cumplía los requisitos para acceder a la libertad condicional.
Tras ello, el mandatario sostuvo que “el beneficio de la libertad condicional es un beneficio que tiene cualquier persona que haya sido condenada por los tribunales de justicia y que se le otorga a cualquier persona que esté cumpliendo condena. Y eso se realiza de acuerdo a un procedimiento interno de Gendarmería, de acuerdo al reglamento de Gendarmería y a las normas que rigen en nuestra nación”.
En cuanto al estallido social, el Presidente afirmó que “yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos una mirada de futuro. Lo que sí tenemos claro es que esto no se puede repetir nunca más lo que vimos ese 18 de octubre, de una violencia irracional. No buscamos aquí generar divisiones entre los chilenos, buscamos unidad”.
Finalmente, el mandatario defendió la conformación de su gabinete y reiteró el respaldo del Ejecutivo a las instituciones encargadas del orden público.
“Cuando ya me eligió la ciudadanía, buscamos un gabinete mucho más amplio de lo que muchas personas esperaban de mí como candidato presidencial y como Presidente de la República. Y hemos avanzado en todos los temas, recuperando siempre la institucionalidad. El respaldo de nuestras fuerzas policiales ha sido contundente en todas las áreas, legislativa, ejecutiva. Y siempre hemos señalado que nuestras fuerzas policiales, nuestra Gendarmería tendrá todo el respaldo del gobierno para mantener el orden público“, concluyó.
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