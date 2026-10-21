Presidente Kast nombra a Gonzalo Arenas como nuevo subsecretario y vocero de la Secretaría General de Gobierno

El presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia de José Francisco Lagos y nombró como nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero a Gonzalo Arenas.

¿Quién es Gonzalo Arenas?

Arenas es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid.

Entre 2006 y 2014 se desempeñó como diputado de la UDI por la Región de la Araucanía.

Fue asesor especial de Asuntos Indígenas y asesor en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y en el Ministerio del Interior durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera.

En un comunicado, la Dirección de Prensa Presidencia señaló que “como historiador, su investigación se ha centrado en la figura de Diego Portales y en la historia política e intelectual de Chile”.

Desde junio de 2024 era decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.

El Gobierno agradeció a José Francisco Lagos por su trabajo y dio a conocer que “seguirá colaborando con el presidente de la República en diversas materias”.