Presidente Kast lamenta dichos de Poduje contra Milei y asegura que “no se va a repetir”

Desde Bolivia, el presidente José Antonio Kast lamentó las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en las que calificó como “cada vez más loco” al mandatario argentino, Javier Milei.

Tras las disculpas del secretario de Estado por sus dichos contra Milei, Kast fue consultado por la controversia durante un punto de prensa en La Paz, en el marco de su visita oficial a dicho país. Allí aseguró que aquello “no se va a volver a repetir”.

“Hoy en Chile está ejerciendo el mando el vicepresidente Claudio Alvarado, quien se refirió a la situación. Lamentamos las expresiones; el ministro Poduje pidió las disculpas como corresponde, disculpas públicas, y esto no se va a volver a repetir“, aseveró.

Horas antes de que Kast se refiriera al tema, Alvarado sostuvo que las expresiones de Poduje “no corresponden”, pero remarcó que “el propio ministro ha reflexionado sobre sus dichos y ha dado las excusas correspondientes”. De esa forma, el vicepresidente dio por cerrado el tema para el Gobierno.

Cabe recordar que el ministro pidió disculpas a través de redes sociales y coincidió en que sus comentarios sobre la autoridad argentina “no correspondían”.