Presidente Kast defiende su gestión y liderazgo ante críticas de la oposición: “Yo no vivo de las encuestas y eso marca una diferencia”

Durante su intervención en el XXII Encuentro Nacional del Agro, el presidente José Antonio Kast defendió su gestión a raíz de las críticas de la oposición.

“Yo no vivo de las encuestas, y eso marca una diferencia en el liderazgo“, sostuvo el mandatario respecto a los cuestionamientos por su mandato.

En esa línea señaló que “quizás no soy ese líder que se lanza a grandes discursos; lo que he tratado de instalar es que nosotros hablamos más de hechos y no de palabras”.

Los partidos de la oposición han enfatizado en el último tiempo sus críticas en contra de algunos de los proyectos en materia de seguridad que ingresó el Gobierno al Congreso en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

En especial, en contra de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), iniciativa respecto a la cual se ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar su tramitación. Kast cuestionó lo anterior.

“Después de que la promulgamos, algunos senadores, que son inquietos, presentaron un recurso al Tribunal Constitucional. Ahí uno les dice: ‘Bueno, ¿de parte de quién están? ¿De las fuerzas de orden o de los delincuentes y los terroristas?'”, cerró.

Sus declaraciones se dan luego de que los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, del domingo 18 de octubre, registraran que la aprobación del líder del Partido Republicano cayó a un 30 %, el nivel más bajo desde que asumió el 11 de marzo de 2026.