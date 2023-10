El 5 de octubre de 1988 se llevó a cabo el plebiscito que puso fin a la dictadura cívico-militar tras el triunfo del “No”. En el marco del aniversario N° 35, el presidente Gabriel Boric señaló que en ese entonces “las fuerzas democráticas se unieron en torno al no más muerte, no más violencia, no más represión, no más dictadura”.

“Es importante recordar esta gesta heroica del pueblo de Chile y de todos, quienes con tremenda valentía y coraje se la jugaron por derrotar en las urnas a la dictadura pese a todas las sospechas que había“, añadió.

El mandatario también reflexionó que “tenemos que seguir cuidando nuestra democracia porque la democracia se cultiva todos los días“.