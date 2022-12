La mañana de este sábado, el presidente Gabriel Boric participó en la presentación del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde pronunció un discurso en el que abordó el rechazo de la Cámara al presupuesto asignado al organismo.

“Es importante entender que los derechos humanos no son una cosa del pasado, no son una ideología privativa de cierto sector político”, afirmó el mandatario durante la actividad que se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

En esa línea, manifestó que “es doloroso y preocupante ver cómo hay sectores políticos, en particular, desgraciadamente amplios sectores de la derecha chilena, que estuvieron dispuestos a poner en jaque no solamente el presupuesto del INDH, sino que el presupuesto del Museo de la Memoria”.

“Acá de supone que uno debiera ser protocolar en estas cosas, pero esto no cabe en el protocolo. No corresponde poner en tela de juicio el respeto a los derechos humanos. No corresponde jugar políticamente en la política pequeña, mezquina, con un tema que es tan importante y es patrimonio de todos los chilenos, chilenas y la humanidad”, agregó el mandatario.

En ese sentido, Boric valoró que la glosa “haya sido repuesta en el Senado”, donde según su criterio “se mostró la altura de miras respecto a este tema, de los diferentes sectores políticos”.

“Pero nos marca una advertencia de que tanto la democracia como el respeto a los derechos humanos no se pueden dar por sentados, sino que tenemos que fortalecerlos permanentemente, porque hay quienes cuestionan su importancia y tienen una representación política hoy“, continuó.

Por último, planteó que “ser de derecha, de izquierda, de centro, es totalmente legítimo, pero poner en cuestión avances civilizatorios como lo que expresa el Museo de la Memoria, me parece que es cruzar un límite que como sociedad tenemos que encender las alertas”.