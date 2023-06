En conversación con CHV Noticias, el presidente Gabriel Boric se refirió al cambio de prioridades en el programa de Gobierno.

Al respecto, señaló que “desde que asumimos hasta ahora, las prioridades de la sociedad chilena han cambiado. La crisis de seguridad (…) claramente alcanzó una relevancia mucho mayor por el aumento de delitos de carácter violento que a todos nos indigna”.

“Eso, para nosotros, fue un cambio de prioridad. Lo dije en la Cuenta Pública, uno no tiene que tener miedo a cambiar de prioridades. Lo peor, desde mi punto de vista, son los políticos inflexibles que nunca se muestran dispuestos a cambiar de opinión o que están como caballos de carrera, independiente de las circunstancias en las que habitan”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de no cumplir su programa de Gobierno, el mandatario aseguró que “en ninguna parte he dicho que los programas no están para no cumplirse (…) Evidentemente, la gente vota por una perspectiva de futuro, por una coherencia respecto a las ideas y nosotros, parte central del programa hemos ido cumpliéndolas. Acá no es que se haya desechado el programa, se trata de que el programa y yo como mandatario tengo el deber de hacerme cargo de las prioridades y eso requiere flexibilidad“.