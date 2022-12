La noche de este miércoles, el presidente Gabriel Boric anunció que durante su Gobierno se abrirá una embajada de Chile en Palestina.

La confirmación la realizó el propio mandatario durante la ceremonia de encendido del árbol de Navidad que se llevó a cabo en el Club Palestino, donde recalcó su solidaridad con el pueblo palestino.

“Hoy estando acá, en el Club Palestino, no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, que está resistiendo, una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad, y eso es absolutamente injusto”, dijo el mandatario.

Y agregó: “eso hay que decirlo con todas sus letras, no solamente con palabras alambicadas o gestos de buena crianza (…) siempre me violenta mucho mirar a Medio Oriente y no ver a Palestina“, enfatizó el mandatario.

“Una de las decisiones que tenemos como gobierno, creo que no lo habíamos hecho público y me arriesgo con esto, es que vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina: del encargado de negocios de hoy, vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno“, afirmó el jefe de Estado.

Por último, subrayó en la necesidad de “exigir en todos los espacios algo tan básico y tan simple, que es que se respete el derecho internacional“.

“Desde esa profunda convicción sepan que acá cuentan con un amigo, que respeto mucho su tradición y esto que en ningún caso se malentienda, pensemos estas acciones desde el amor. En mi caso, lo pienso desde el reconocimiento a la dignidad de los pueblos, que es lo que corresponde”, concluyó.