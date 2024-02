Tras la reunión del Cosena en La Moneda, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se refirió a la polémica fiesta de matrimonio que realizó el viernes la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi en medio de la emergencia desatada por los incendios forestales.

A pesar de que en la mañana la autoridad señaló que iba a estudiar acciones sobre el caso, durante la tarde afirmó: “Ella me aclaró, y también el jefe de bancada, que no incurrieron en ninguna ilegalidad. El matrimonio siempre se hizo fuera de las horas prohibidas o no permitidas por el estado de emergencia, así que no hay problema, ninguno”.