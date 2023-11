En el marco de su participación en la Cumbre Apec, el presidente Gabriel Boric se refirió al caso del abogado Luis Hermosilla. Cabe recordar que esta semana se dio a conocer una conversación entre Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, junto al representado, donde mencionan pagos a funcionarios del SII y la CMF para obtener información reservada que beneficie al empresario ante investigaciones por operaciones irregulares.

En ese sentido, el mandatario señaló que “todo funcionario público que esté involucrado en casos de corrupción tiene que responder a la justicia”.

🔴AHORA: Presidente Gabriel Boric se refiere a las posibles coimas a funcionarios públicos del SII y la CMF: "Todo funcionario público que esté involucrado en casos de corrupción tiene que responder a la justicia. Que tengan cuello y corbata no nos intimida en lo más mínimo, los… pic.twitter.com/AuNgfIHxt0 — CNN Chile (@CNNChile) November 16, 2023

“Acá no se puede defraudar la fe pública, pareciera que estamos ante una red de corrupción y de desfalco de recursos y de evasión de impuestos gravísima que afecta a quienes más lo necesitan. Los impuestos no son una regalía para el Estado. Con los impuestos se construyen los consultorios en los que se atienden la mayoría de los chilenos, con los recursos de los impuestos construimos las carreteras que conectan los lugares más recónditos de nuestro país”, agregó.

Asimismo, dijo que “a quienes estén en esas prácticas les digo muy claramente: tal como a los delincuentes que cometen hurtos o asesinatos en las calles, que tengan cuello y corbata, no nos intimida en lo más mínimo, los vamos a perseguir con la más fiera convicción que nos otorga la ley“.

“Pueden contar con aquello y el señor Hermosilla y quienes sean sus cómplices tendrán que responder ante ello y ante la justicia como corresponde”, zanjó.

Boric y agenda de seguridad: “A los delincuentes los vamos a perseguir y si es necesario, los vamos a echar”

Por otro lado, el mandatario se refirió al caso de Rayen Curihuil, funcionaria de carabineros que recibió el impacto de una granada en el marco de un procedimiento en Club Hípico.

“En primer lugar, yo empatizo, entiendo y les aseguro que estoy avocado con toda la energía en combatir la delincuencia. Acá no se le puede mirar en menos ni minusvalorar la sensación de temor que existe”, expresó.

“Es importante poner las cosas en perspectiva. El otro día veía una encuesta en donde más del 50% de los chilenos decía que Chile es el país más peligroso de Latinoamérica. Eso no es así y pueden revisar los datos en cualquier parte y se van a dar cuenta de que pese a las dificultades reales que estamos enfrentando, la delincuencia como fenómeno transnacional está golpeando con mucha fuerza, no solamente los países de América Latina, sino todo el mundo y en varios, con mucha más fuerza que en Chile”, dijo.

Asimismo, dijo que “eso no es excusa y no nos puede servir de consuelo para nada. Efectivamente, la criminalidad y en particular la violencia de determinados criminales ha aumentado. Pero yo quiero destacar la labor de las policías. Parte importante de los delitos que hemos conocido en el último tiempo han sido resueltos rápidamente por Carabineros y por la PDI”.

Finalmente, subrayó que “los delincuentes que decidan continuar con esa senda van a ser perseguidos con todo el peso de la ley y cuando a Carabineros, como sucedió con el caso brutal que vimos recientemente de Rayen, tenga que defender su vida, lo va a hacer y el Gobierno los va a respaldar“.

“A los delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar y si es necesario, los vamos a echar“, concluyó.