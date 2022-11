Junto a la presencia de autoridades y ex autoridades del país, incluidos los ex presidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, el presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de inauguración del monumento en homenaje al ex presidente Patricio Aylwin. La estatua está ubicada en la Plaza de la Ciudadanía, en el exterior del Palacio de La Moneda.

“Es difícil para mí poder pararme acá, mirar la estatua de don Patricio y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura de su sobriedad y dignidad republicana de la cual trato de aprender todos los días”, dijo el mandatario en su discurso.

“Si alguna vez, en el futuro lejano, se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo y Boric como hoy se recuerda a Aylwin, Frei, Tomic y Fuentealba, sin lugar a duda habremos cumplido nuestro cometido”, agregó.

“Unidad contra la dictadura desde las bases sociales”

El presidente destacó que Patricio Aylwin “buscó con empeño la unidad de fuerzas políticas contra la dictadura” a través de las bases sociales.

“Me han contado anécdotas de él en asambleas de jóvenes estudiantes, en donde fue a escuchar las críticas que se tenían al proceso en ese momento”, añadió.

El actual mandatario dijo que “hace algunos días repasaba el discurso titulado ‘Aún es tiempo’, pronunciando por Aylwin el 11 de julio de 1973 ante el Senado, donde manifiesta el esfuerzo que se hizo hasta el último minuto por agotar todas las vías institucionales“.

“Podremos tener diferencias respecto a la evaluación de los primeros momentos del 11 de septiembre, pero sin lugar a duda, fue un día triste y un día de derrota para alguien que había luchado toda su vida por la democracia“, enfatizó.

“Patria justa y buena para todos”

El presidente de la Fundación Aylwin, Miguel Aylwin, agradeció el homenaje y destacó “el carácter profundamente republicano de este acto”.

Asimismo, reflexionó sobre el período en el cual Aylwin fue presidente: “Aunque la democracia sea siempre perfectible, los avances logrados en el complejo contexto en que ejerció la presidencia, merecen una adecuada valoración“.

Finalmente, señaló que el pedestal del monumento tiene un concepto que era “el sueño de Patricio Aylwin, construir la patria justa y buena para todos los chilenos“.

