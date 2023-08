El presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a la reforma previsional e insistió en la necesidad que existe de crear acuerdos con la oposición para avanzar en la materia, asegurando que “Chile no nos quiere ver peleando“. Esto en el marco de su visita a comedores populares de la comuna de Renca.

“No me cabe duda que vamos a lograr un acuerdo y no solamente con Chile Vamos, sino que también con los partidos de centro, con la alianza de gobierno, con quienes todos vamos a estar contactándonos permanentemente para poder recoger las propuestas y llegar a un acuerdo por Chile”, sostuvo el mandatario.

En esa línea, Boric agregó que “Chile no nos quiere seguir ver peleando, Chile nos quiere ver trabajando y llegando a acuerdos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y ese es el principal mensaje que estas mujeres hoy día me han dado y es el que yo le transmito también a todo el país y en lo que vamos a trabajar”.

Cabe mencionar que esta semana el presidente y parte del gabinete se reunieron con la directiva de los partidos políticos de Chile Vamos con el objetivo de recuperar el diálogo político sobre diversas reformas.

Al comienzo de la instancia, el mandatario sostuvo: “Estoy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca, para todos. Por lo mismo, creo que es tremendamente positivo que se produzca”.

En tanto, las directivas de los partidos políticos de Chile Vamos calificaron como “tensa” la instancia.