“Lo evaluaría, no lo descarto”. Con esas palabras respondió el presidente Gabriel Boric a la pregunta sobre qué haría si un integrante de su gabinete le pidiera la renuncia para hacer campaña por el Apruebo en el plebiscito de salida del proceso constituyente.

“Si alguien quisiera hacerlo, estaría en su derecho”, aseveró el mandatario en entrevista con Cooperativa.

El mandatario sostuvo que “nadie me lo ha planteado todavía” y, además, reiteró que el rol del Gobierno es “generar una campaña de información y promoción del voto, garantizar iguales condiciones a ambas opciones para poder expresar sus posiciones de manera pública”.

En relación a las críticas que ha recibido la Convención Constitucional, el presidente respondió que “yo no acepto que a la Convención se le meta a todo en el mismo saco por las tonteras que han cometido un par de convencionales que han pisado el palito o han cometido fraude a la fe pública, como el caso de Rojas Vade”.

“La Convención Constitucional es mucho más que eso, ha realizado un trabajo mucho más serio. Hay cosas que no me gustan, por supuesto, hay cosas que haría de otra manera, por su puesto, pero yo no espero de la CC un príncipe azul”, manifestó.

En ese sentido, recordó que “por primera vez en toda la historia del país tenemos un proceso de discusión constituyente, el problema es que se ha pretendido que en un año se salden todas las deudas de los sectores excluidos”.