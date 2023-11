En el marco de su gira por Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric fue consultado por su definición de cara al plebiscito de salida del 17 de diciembre. El jefe de Estado señaló que su postura “es colaborar a que el proceso termine de manera impecable” y, a pesar de sincerar que tiene “preocupaciones“, expresó: “No me voy a dedicar acá a hacer campaña, no voy a ser el antagonista que algunos esperan, porque a mí lo que me preocupa es el encuentro de los chilenos, me preocupa la unidad de los chilenos y no generar más división“.