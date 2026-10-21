Presidenta del Senado oficia a ministro de Justicia por rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ofició este miércoles al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

La senadora señaló que, ante los hechos revelados durante esta jornada, decidió oficiar a Rabat para solicitar los antecedentes que se tomaron en consideración para otorgar el beneficio a los 56 condenados.

“Lo que hemos conocido hoy, si bien es aplicación de la ley, obviamente varias decisiones se tomaron. Por eso, como presidenta del Senado, he oficiado al ministro de Justicia para conocer cómo se llevó a cabo esa decisión; evidentemente, hay actores que están involucrados en eso”, señaló.

No es la única reacción política que ha provocado el hecho, ya que, incluso desde la oposición, el Partido Comunista (PC) informó que buscará firmas para interpelar al titular de Justicia.

Desde el Gobierno, Rabat explicó que su cartera firmó los decretos debido a que se debía acatar la doctrina de la Corte Suprema y puntualizó que fue el máximo tribunal el que decidió otorgar ese beneficio a los 56 condenados.

“Lo que hizo el Ministerio —incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos (…) Es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se les otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de él”, precisó.

La decisión fue rechazada también por la Defensoría de la Niñez, que aseguró que significa un “retroceso para la protección efectiva de la niñez”.