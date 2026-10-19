Presentan recursos de protección contra dos AFP por millonarias pérdidas del Fondo E en lo que va de 2026

Dos afiliados presentaron recursos de protección contra AFP Capital y AFP UNO por las pérdidas del Fondo E, el más conservador del sistema de multifondos, que acumuló una caída superior al 10% entre enero y septiembre de 2026.

Según informó Diario Financiero, las acciones fueron ingresadas ante las cortes de apelaciones de Santiago y Puerto Montt, respectivamente. Ambas cuestionan las estrategias de inversión y la gestión de riesgos de las administradoras.

El recurso contra AFP UNO fue presentado por Miguel Ángel Gómez Concha, quien acusó a la administradora de una “infracción grave al estándar de deber fiduciario” y de ejecutar una estrategia de inversión “manifiestamente temeraria”.

El afiliado solicitó que se recalculen y restituyan los ahorros que, según su denuncia, se depreciaron producto de estas operaciones. También pidió suspender temporalmente determinadas inversiones en instrumentos de renta fija y derivados de tasas de interés.

Por su parte, Mario Rebolledo presentó una acción contra AFP Capital, solicitando esclarecer si las decisiones de inversión cumplieron la normativa vigente y si las pérdidas respondieron exclusivamente a fluctuaciones del mercado o a eventuales incumplimientos de la administradora.

“No afirmo que la sola utilización de derivados constituya una infracción legal. Sin embargo, considero necesario que se esclarezca si las operaciones efectuadas con recursos correspondientes a los fondos en los que mantengo mis ahorros se ajustaron a la normativa vigente, a los límites de inversión aplicables y a los deberes de administración exigibles a la recurrida”, sostuvo.

Las acciones judiciales se producen tras los cuestionamientos a las AFP por aumentar su exposición a instrumentos de largo plazo y derivados de tasas de interés extranjeras.