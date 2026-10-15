Premios de Sostenibilidad 2026: VIVO gana Innovación Social con la recuperación de un parque histórico en Puente Alto

La Cámara de Centros Comerciales realizará este 15 de octubre una nueva versión de sus Premios de Sostenibilidad 2026. La instancia reconoce y visibiliza las buenas prácticas de sus empresas socias y su aporte al desarrollo del entorno y de las comunidades.

La ceremonia incluye 2 distinciones. El Premio de Innovación Social, en su octava edición, recibió 25 postulaciones vinculadas a 5 ámbitos de acción: Medioambiente, Comunidad, Seguridad, Economía Local y Laboral. El Premio Comunidad Activa, en su cuarta edición, destaca los avances en el cumplimiento de los compromisos voluntarios de sostenibilidad que el sector asumió hacia 2030.

Un parque histórico recuperado en Puente Alto

VIVO obtuvo el primer lugar en Innovación Social con “Rescate Parque Histórico Puente Alto”. El proyecto recuperó un parque histórico de 12.000 m² de áreas verdes en esa comuna y lo entregó a la comunidad como un espacio abierto, gratuito y con mantención permanente.

El segundo puesto correspondió a Parque Arauco por la “Semana de la Sostenibilidad”, desarrollada en 9 centros comerciales de distintas comunas del país. A través de alianzas con municipios, instituciones y organizaciones sociales, la iniciativa ofreció talleres de reciclaje, energía solar, alimentación saludable, arte sostenible y huertos, entre otros temas.

Grupo Marina completó el podio con la “Oficina de Seguridad Ciudadana”, impulsada junto a la Municipalidad de Viña del Mar, Carabineros y la PDI. El proyecto permitió instalar una oficina de seguridad en Plaza O’Higgins, en Viña del Mar, con iluminación LED, tecnología de monitoreo, televigilancia y apoyo al equipamiento municipal.

Mención especial para las personas mayores

Mallplaza recibió una mención especial por “Ecosistema Silver”, programa que busca que sus centros urbanos sean más amigables con las personas mayores. La iniciativa contempla actividades, caminatas guiadas, talleres digitales y el proceso para que sus establecimientos obtengan el reconocimiento de “Espacios Amigables con las Personas Mayores”, junto a Sello Mayor.

Un jurado externo y ad honorem evaluó las postulaciones. Lo integraron Karlfranz Koehler, subsecretario de Economía; Julio Pertuzé, presidente de Fundación Chile; Constanza Pantaleón, directora ejecutiva de Acción Empresas; e Ignacio Urbina, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica.

Compromisos de sostenibilidad hacia 2030

En el Premio Comunidad Activa, Cenco Malls obtuvo el reconocimiento en la categoría Empresas Nacionales y Grupo Marina, en Empresas Regionales. Estos compromisos forman parte de la hoja de ruta de sostenibilidad de la industria hacia 2030. Su seguimiento se realiza en colaboración con el Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica.