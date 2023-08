Este martes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 110 votos a favor, 30 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca sancionar el porte injustificado de combustibles en reuniones en lugares públicos.

La iniciativa, que pretende sancionar como una falta el porte de combustible en reuniones en espacios de uso público para evitar eventuales ataques incendiarios, pasará a trámite en el Senado.

En concreto, el proyecto “modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas durante reuniones en lugares públicos“.

Uno de los objetivos de la iniciativa es otorgar Carabineros la facultad de fiscalizar, detener y multar a aquellas personas que sean sorprendidas portando este tipo de material.

Polémica indicación de oposición

Durante la votación se vivió un tenso momento luego de que el Ejecutivo aplicara reserva de constitucionalidad por una indicación presentada por el diputado UDI Henry Leal, la que buscaba establecer una pena de presidio menor para quienes incurran en este hecho, además de la multa.

La indicación produjo la molestia del Gobierno, que no descartó ir al Tribunal Constitucional (TC) o vetar el proyecto si es que esta modificación era aprobada.

Cabe mencionar que la indicación no aludía solo a manifestaciones o protestas, por lo que se podría aplicar en cualquier contexto eventualmente, lo que era incompatible con la norma.

“(La indicación) tiene el error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo. Entonces, cualquier persona que porte un combustible, una botella y una polera, en cualquier lugar, podría ser puesto en la cárcel. No podemos mandar a la cárcel a una persona que todavía no ha cometido un delito“, sostuvo la ministra del interior, Carolina Tohá, en la instancia.

La Sala rechazó finalmente la admisibilidad de la modificación.