“¿Por qué Valdivia sí y Monsalve no?”: El llamativo comentario de juez durante cautela de garantías de exsubsecretario

En el marco de la audiencia de cautela de garantías por el caso Monsalve, el juez Ponciano Sallés realizó una llamativa reflexión sobre las diferencias entre la denuncia que pesa sobre el exsubsecretario Manuel Monsalve y la presentada en contra del exfutbolista Jorge Valdivia.

¿Qué dijo el juez?

Durante la audiencia celebrada en el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago, el magistrado Sellés partió señalando que “esto es como el fútbol. Acá, probablemente, el Ministerio Público va a ser criticado, la defensa va a ser criticada, el tribunal va a ser criticado”.

“Lo fácil y lo sencillo era que el Ministerio Público —conocidos los hechos— pidiera la orden de detención, que es lo políticamente aceptable o lo que exige la masa, y se hubiese formalizado con lo que se tiene y pedido la medida cautelar con lo que se tiene”, agregó.

En esta línea, sostuvo que “con eso se satisface la voracidad de los medios (de comunicación), la voracidad de la opinión pública, la voracidad de la gente y nos evitamos esta pregunta que circula de ayer en la noche: ¿por qué Valdivia sí y el señor Monsalve no?”. “Por lo tanto, no podría no decirse que la investigación que está llevando el Ministerio Público es objetiva, no porque se trate del señor Monsalve, no porque se trate de un exsubsecretario del Interior que ejercía labor de ministro del Interior”.

“Probablemente, la decisión que ha tomado el Ministerio Público de tomarse su tiempo en la investigación, es porque a diferencia del otro caso, este no es un caso que se da en flagrancia, (…) sino que tenemos conocimiento de un hecho del 22 al 23 de septiembre y el Ministerio Público toma conocimiento de esto el 14 de octubre, lo investiga con celeridad, pero asimismo con una pausa reflexiva en orden de determinar qué es lo que se debe hacer una vez que se recopilen todos los antecedentes necesarios”, cerró.