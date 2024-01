Este jueves fue la última jornada de formalización de la excaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y el juez Hugo Salgado decidió decretar la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional en su contra.

El magistrado no acogió la petición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, quienes habían solicitado prisión preventiva para la otrora jefa comunal por peligro de fuga y porque podría obstaculizar la investigación.

¿Por qué el juez no decretó prisión preventiva para Barriga?

El juez Salgado determinó que hay antecedentes para determinar que existe el delito de fraude, sin embargo, no creyó que Barriga sea un peligro para la sociedad, que pudiese perjudicar la investigación con amenazas o que exista peligro de fuga.

“Independiente de todo lo que se requiere seguir investigando, hay antecedentes más que suficientes para poder determinar que existe el delito de fraude en esta etapa preliminar y para poder determinar su participación“, sostuvo.

En cuanto al peligro de fuga, consideró que no corresponde, ya que la exalcaldesa ha “comparecido voluntariamente a las audiencias” y “hay un interés real por aclarar bien los hechos”. También dijo que no es recomendable dado que tiene dos hijos y la investigación será larga.

Respecto a eventuales amenazas, afirmó que no ve “antecedentes serios de alguna que pueda llevarse a cabo“. En esta línea, indicó que si alguien llegara a recibir un llamado, ya sea de Barriga o cualquier “otra persona con la insinuación de que pudiese alterar su declaración”, inmediatamente debería comunicarse con Fiscalía.

Finalmente, sobre si es un peligro para la sociedad, manifestó que “no tiene antecedentes penales anteriores, ni se han señalado antecedentes que puedan resultar serios para pensar que va a cometer delitos con su estando en libertad”.

“Es una persona conocida, que no le sería muy fácil eludir la acción de la justicia. Me lleva entonces a concluir que no se hace necesario, por ahora, su prisión preventiva. Ello podría variar más adelante si vemos que hay situaciones que lo justifiquen, si hay personas que realmente dicen estar recibiendo amenazas o intimidación”, cerró.

Fiscalía apelará a la decisión

La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina confirmó que el Ministerio Público apelará a la decisión del tribunal de no otorgar prisión preventiva. “Tenemos la firme convicción de que los criterios objetivos para considerar a una persona como un peligro para la sociedad tienen que aplicarse con igualdad”.

“Solicitaremos a la Corte de Apelaciones de Santiago que revoque la resolución, y en su lugar, decrete la prisión preventiva (…) En los tres días de audiencia, la Fiscalía acreditó, así lo señala el juez, la existencia del delito de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, así la participación de la exalcaldesa en calidad de autora”, señalaron desde la Fiscalía Oriente.