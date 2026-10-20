Por desborde del río Mapocho: Senapred ordena evacuar el campamento Ribera del Río en Talagante

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar el campamento Ribera del Río, ubicado en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.

Las intensas lluvias en la capital provocaron el desborde del río Mapocho, que pone en riesgo al campamento ubicado en su ribera.

Ante esto, el servicio activó el sistema de alerta SAE para agilizar la evacuación de la zona y llamó a “acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta” en terreno.

Además, recordó que es importante considerar a las mascotas durante el proceso de evacuación, así como sus respectivas necesidades.

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Mapocho #SENAPRED solicita evacuar campamento Ribera del Río en la comuna de #Talagante, Región Metropolitana.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos #SENAPRED activó mensajería #SAE.

Recuerda mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades.

Más información en: https://t.co/Vea77AemGK — SENAPRED (@Senapred) October 20, 2026

Autoridades advierten evacuación lenta en campamento

Por otra parte, la delegada presidencial provincial de Talagante, Annemarie Müller, explicó que las autoridades acudieron al lugar desde la mañana de esta jornada para evacuar preventivamente a los residentes del campamento.

No obstante, señaló que la evacuación ha sido “lenta” debido a que las personas no quieren dejar sus domicilios y que por ello pidieron “emitir la alerta SAE, porque es la única forma de tener un apoyo para nosotros, para que la gente que vive acá en el campamento entienda que tiene que salir y que están en evidente riesgo”.

La autoridad precisó que hay un total de 624 casas en el campamento, las cuales están catastradas como “asentamiento precario”.