Por condiciones meteorológicas: Suspenden hasta el jueves búsqueda de tercer fallecido en Laguna del Inca

Las autoridades informaron la suspensión hasta el jueves de la búsqueda de la tercera víctima en Laguna del Inca debido a las complejas condiciones meteorológicas previstas para esta semana.

Así lo señaló el delegado presidencial de Valparaíso, Miguel Millones: “Previo al inicio de la operación de búsqueda, se le informó a la familia de la persona fallecida cómo iba a ser el cronograma y se fijó una hora determinada de término de la faena por factor de riesgo, de clima y también de una eventual nueva avalancha”.

Durante este domingo, los equipos continuaron con la búsqueda del cuerpo del tercer desaparecido tras la emergencia ocurrida el sábado recién pasado, cuando una avalancha provocó la muerte de al menos cuatro montañistas en la Laguna del Inca, cerca del Centro de Ski Portillo (Valparaíso).

Millones detalló que se operó con un Zodiac con tres robots, “uno del GOPE que era monitoreado desde la orilla, dos de la Armada”, rastreando cuadrantes de hasta 30 metros de profundidad.

Sin embargo, “no fue posible encontrar el cuerpo de la persona desaparecida. El día jueves se va a aumentar el equipamiento, se va a incorporar un nuevo Zodiac y mayor equipamiento para tener una amplia cobertura de búsqueda”.

Los trabajos, además, se han visto afectados debido a que la Laguna del Inca se encuentra congelada en su totalidad.

Y reforzó: “Vamos a agotar todas las instancias necesarias para encontrar el cuerpo de la persona que desapareció en la Laguna del Inca”.