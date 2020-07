Este viernes el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que limita la reelección de las autoridades -de elección popular-, poniendo fin al misterio en torno al posible veto que el gobierno podría haber presentado para dejar fuera de la fórmula a los alcaldes.

Sin embargo, esta iniciativa fue promulgada tal y como dejó el Congreso luego de 14 años de tramitación, haciendo que senadores, diputados, alcaldes y concejales no puedan superar una cantidad de periodos.

En ese sentido, estaba en discusión en sectores de Chile Vamos si incluir o no a los jefes comunales, ya que en total serán más de 90 los que no podrán postular nuevamente, mientras que serán 37 diputados y 13 los senadores que “jubilarán”. Pero dicha idea no prosperó y finalmente el gobierno promulgó la reforma constitucional.

Desde los diferentes partidos políticos entregaron sus opiniones respecto a este resultado. El diputado Diego Ibáñez (CS) aseguró que el gobierno tomó una decisión “correcta” al no presentar el veto, la cual por lo demás era “esperada por la mayoría del Congreso”.

“Modificarla arbitrariamente por decisión del presidente para excluir a los alcaldes habría constituido, además de una nueva muestra del hiperpresidencialismo de nuestro sistema político, una pésima señal para la ciudadanía que hoy exige cambios de rostros para la renovación de la política“, dijo el parlamentario.

Similar fue el caso de la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, aludiendo a una frase de la campaña del actual mandatario: “se les acabó la fiesta a los apernados y apitutados”.

“Lo hemos dicho fuerte y claro desde que propusimos esta iniciativa. La política es un espacio para servir y no para enriquecerse. Es tiempo de darle lugar a nuevos liderazgos que remuevan las ideas añejas y conservadoras de los espacios de poder. Es un gran día para Chile y su democracia“, planteó la representante.

Por su parte, la diputada María José Hoffmann (UDI), jefa de su bancada, calificó de una “lástima” la “confusión en el gobierno y también en el oficialismo” respecto al veto para dejar fuera de la normativa a los alcaldes.

“Pareciera ser que el celo de algunos parlamentarios a los alcaldes y su buena evaluación les terminó pasando la cuenta“, agregó la congresista.

En tanto, desde la otra vereda en Chile Vamos las opiniones fueron distintas. El presidente de Evópoli, Hernán Larraín, destacó que la promulgación de esta reforma, recordando que su partido “nació para oxigenar la política”.

“Celebramos la promulgación de la ley que limita la reelección indefinida de cargos de elección popular. Este es un avance para nuestra democracia, que va a permitir la renovación de los liderazgos“, dijo Larraín.

Asimismo, el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que el presidente “hizo lo que correspondía” al poner su firma al proyecto tal y como había dejado el Congreso. “Efectivamente, le planteamos la posibilidad de evaluar un veto, considerando que los alcaldes habían sido notificados a mitad de camino (…) Pero no estando los votos, lo natural es que el presidente firmara esto“, afirmó.

“Esto no resiente en nada nuestra relación con el gobierno“, añadió Desbordes.

La promulgación de esta reforma también fue celebrada por el senador Felipe Harboe (PPD), quien aseguró que “no era aceptable que por la presión de dos o tres partidos políticos quisieran perpetuar en el cargo a persona que llevan 12 o más años“.

“Tal y como dijo la comisión Engel, en el caso de los alcaldes esto es un tema casi de probidad, porque llevar tantos años a cargo de los municipios puede generar un impacto negativo en la posibilidad de competirle a esas autoridades”, dijo el parlamentario de oposición.

En el caso del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, apuntó el hecho de que el gobierno esperara “hasta el último día para hacer lo correcto”. “Afortunadamente los intentos de las directivas de UDI y RN no prosperaron. (…) Celebramos el triunfo del parlamento y la ciudadanía”, agregó.