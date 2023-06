El 27 de mayo, un perrito comunitario de la comuna de Valdivia, Región de Los Lagos, recibió un tratamiento en un equipo de radioterapia en un servicio para pacientes con cáncer.

El can fue sometido a un acelerador lineal, cuya finalidad es detener la propagación de tumores.

Sin embargo, desde la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) rechazaron lo ocurrido y pidieron esclarecer la situación.

En conversación con Radio Biobío, el presidente de la Fenpruss del Hospital Base de Valdivia, Leandro Rebolledo, comentó que se trata de un animal que vive en una casa de la Fundación Oncológica.

“Los pacientes pueden haber solicitado que se atienda al animal, pero los funcionarios del hospital tienen que haberlo autorizado. Ahora, quien autorizó todo el procedimiento, eso es lo que se tiene que esclarecer“, dijo.

La situación provocó la molestia no solo de la Fenpruss, sino que también de las autoridades de Valdivia. Por lo mismo, desde la organización pidieron aclarar si existió algún costo asociado al uso del equipo de radioterapia e insumos del Hospital Base de Valdivia.

“No sabemos si se utilizaron insumos como, por ejemplo, jeringa o algún tipo de medicamento“, dijo Rebolledo.

“El costo del uso del equipo en sí no tiene un costo, entiendo. No es que se gasten insumos. Obviamente, hay un costo del equipo de electricidad, un desgaste del equipo por atención. No sé si esto está valorado”, agregó.

El hecho ocurrió en medio de la suspensión temporal del servicio para las personas derivadas del sistema privado producto de la reposición de uno de los aceleradores lineales de la máquina.

Polémica por radioterapia a perro en Valdivia: Denuncian lista de espera

Al mismo tiempo que ocurrió el tratamiento al can, la senadora María José Gatica (RN) denunció al consignado medio que alrededor de 30 pacientes oncológicos se mantienen a la espera de recibir atención médica en el Hospital Base de Valdivia.

Desde el Hospital Base de Valdivia, explicaron que se dejó a atender a pacientes derivados del sector privado producto de la suspensión de un convenio entre ambos. “Esto lo pusimos en antecedente ante las autoridades nacionales y regionales para su pronta gestión porque los pacientes con cáncer deben recibir una atención oportuna“, señaló la parlamentaria.