Polémica ha causado la presencia de un narcotraficante en la Clínica Las Condes, quien se encuentra internado y detenido en el recinto. La situación ha provocado incomodidad de los vecinos, ya que se ha debido reforzar la seguridad incluso en las localidades aledañas.

Se trata de Cristián Aguirre Ramírez, líder de la banda de narcotráfico “Los Jaliscos”, quien fue herido en su espalda hace pocos meses en la comuna de Melipilla y fue trasladado desde esa comuna hasta el centro asistencial por los mismos integrantes de su banda.

A raíz de una investigación realizada en diciembre de 2018 por el Ministerio Público, se logró la detención de 20 miembros de la organización. El 1 de diciembre del año pasado, Aguirre fue formalizado por los delitos de asociación ilícita por tráfico de drogas y lavado de activos.

La hospitalización de Aguirre ha incomodado a los vecinos, ya que temen que miembros de su banda lo saquen del lugar en un eventual “rescate”.

El coronel Roberto Maldonado, inspector operativo (s) de Gendarmería, dijo a CNN Chile y Chilevisión que se está trabajando en su traslado. “El día 14 de diciembre se iniciaron las gestiones para establecer las contrapartes técnicas que aseguraran el traslado pronto del interno a dependencias institucionales de salud, lo cual hasta el momento no se ha ejecutado, y no obstante de aquello, se pusieron a disposición los antecedentes al tribunal respectivo a fin de discutir el pronto traslado del interno a dependencias de salud institucional”, expresó.